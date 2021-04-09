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阿里又惹禍 閑魚網炒房要整改

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
北京住建委約談阿里巴巴旗下「閑魚網」，並做出要求立即整改。圖源：北京商報
北京住建委約談阿里巴巴旗下「閑魚網」，並做出要求立即整改。圖源：北京商報

大陸炒房歪風正熾，暴利可圖下，原本的二手交易平臺「閑魚網」也蹭熱，卻踢到大鐵板。北京商報報導，北京住建委約談「閑魚網」，並做出要求立即整改。這是阿里巴巴、螞蟻捲入監管風暴後，又一家阿里系被要求整改。

報導指出，北京市住建委針對房源資訊日漸增多的阿里巴巴旗下「閑魚網」進行執法檢查，發現涉嫌存在發佈轉租保障房等違規租賃資訊、允許未取得備案經紀機構和未取得從業人員資訊卡的經紀人員發佈房源資訊等問題。

北京市住建委對該企業進行約談，強調平台對房源資訊發佈主體的監管責任，要求其立即整改，切實履行資訊審核義務。

除了開鍘「閑魚網」，北京市住建委近期也聯合朝陽、海澱、豐台、通州、石景山、昌平、順義住建委開展房地產市場檢查，線上線下兩手抓，嚴查炒作學區房、違規商改住、違規群租、代理出租等違法違規行為，總計有融創置業等26家知名機構被查處。

阿里巴巴

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