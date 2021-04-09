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陸3月CPI由負轉正 非洲豬瘟重現埋隱憂

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸3月豬肉價格下降18.4%，但非洲豬瘟恐死灰復燃，5月以後恐再次價揚。圖源：界面新聞
大陸3月豬肉價格下降18.4%，但非洲豬瘟恐死灰復燃，5月以後恐再次價揚。圖源：界面新聞

大陸國家統計局今〈9〉發布3月物價統計，消費者價格指數（CPI）年增0.4%，終結了連續兩個月的負增長。工業品出廠價格（PPI）上漲4.4%，漲幅較2月加快2.7個百分點，創2018年8月以來近3年新高。

專家指出，CPI由負轉正，釋放經濟復蘇的訊號，但PPI成品油漲價，恐進一步推動通貨膨脹。

針對民生消費最關注的豬價，3月豬肉價格下降18.4%，降幅擴大3.5個百分點；雞肉和鴨肉價格分別繼續下降8.6%和2.6%。

介面新聞報導，豬肉價格今年以來持續下跌。據農業農村部統計，截至3月底農產品批發市場豬肉平均價格每公斤為人民幣35.37，較一年前已大幅下跌超過30%。

值得注意的是，非洲豬瘟恐死灰復燃。分析師警告，豬肉價格5月以後恐再次價揚。

據農業農村部發佈，接到中國動物疫病預防控制中心報告，新疆養殖場發生非洲豬瘟疫情，這是4月官方公佈的第一起非瘟疫情，距離上次公佈疫情僅過去一周時間，也是今年以來的第九起疫情。

此外，油價持續大幅上漲，大陸國務院金融穩定發展委員會在CPI發布前夕召開會議，強調要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。大陸國家統計局指出，3月3日和17日成品油價格有兩次上調，對非食品價格帶來了一定抬升。在汽油和柴油漲價帶動下，工業消費品價格上漲1.0%，為近一年來年增首次上漲。

財信證券首席經濟學家伍超明表示，因為居民消費需求恢復緩慢，CPI大幅上漲的動能不強，預計全年CPI大約增長1.5%。相比CPI，分析師認為PPI後續可能會加速上行。

伍超明指出，國際大宗商品價格繼續上漲， 3月PPI同比漲幅明顯擴大。未來一段時間，PPI可能會繼續回升，漲幅「破5」機率大增。

大陸3月消費者價格指數（CPI）年增0.4%，由負轉正。圖源：界面新聞
大陸3月消費者價格指數（CPI）年增0.4%，由負轉正。圖源：界面新聞

CPI 非洲豬瘟

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