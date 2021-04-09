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陸住建部約談廣州等5城市 要求不炒房 穩地價、穩房價

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸住房和城鄉建設部8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市。（圖／取自新浪網）
大陸住房和城鄉建設部8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市。（圖／取自新浪網）

大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市政府負責人，要求牢牢把握房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，切實扛起城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

新華社報導，近期廣州、合肥、東莞等城市針對房地產市場升溫問題公布了調控措施，倪虹指出，要加強實施效果評估，及時完善相關政策，增強調控的針對性、實效性。

倪虹表示，地方政府要增強工作的積極性、主動性，緊盯新情況、新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，引導好預期，確保房地產市場平穩運行。

而五個城市表示，認真落實城市主體責任，密切監測市場變化，對苗頭性、傾向性問題果斷出手，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

倪虹還提到，要完善人口、土地與住房聯動機制，加強與人口落戶、義務教育等相關政策的統籌協調，提高房地產市場調控的系統性、整體性、協同性。

他說，要抓緊編制大陸「十四五」住房發展規畫，改善住房供應結構，人口流入多的大城市要大力發展保障性租賃住房，規範發展長租房市場，單列租賃住房用地計畫，探索利用集體建設用地和企業單位自有閒置土地建設租賃住房，降低租賃住房稅費負擔，加大金融支持力度，盡最大努力幫助新市民、青年人等族群解決住房困難。

大陸住房和城鄉建設部已將東莞、南通市列入房地產市場監測重點城市名單。

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