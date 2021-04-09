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大陸汽車銷量 上月勁揚66%
中國汽車工業協會（簡稱中汽協）昨（8）日發布統計預估，今年3月，汽車行業銷量預估達238萬輛，年增66.8%。受到汽車晶片短缺影響，中汽協預估今年大陸汽車市場將呈現前緊後鬆的情況。
中證網報導，中汽協行業信息部表示，從細分車型來看，今年3月，乘用車銷量比去年同期增73.4%，商用車銷量年增55.5%。
1至3月，汽車行業累計銷量預估達634.4萬輛，年增72.8%；細分車型來看，乘用車銷量年增74.1%，商用車銷量年增71.2%。
分析預期，上述數據顯示今年第1季大陸汽車行業迎開門紅。不過，考慮到去年疫情的因素，此一數據的參照意義不算太大。如果對比2019年的數據，今年第1季汽車市場的表現基本持平。
騰訊新聞報導，去年新冠疫情肆虐全球，讓很多行業都遭遇前所未有的寒冬，汽車行業面臨了嚴重的晶片短缺。
今年，新冠疫情得到有效地控制，全球汽車市場也出現了不同程度復甦。
此外，中汽協日前發布「新能源與智能網聯汽車行業月度報告」，全球1月汽車銷售30.2萬輛，比去年同期成長95%。
今年以來，大陸汽車行業迎來巨大復甦。2月大陸汽車市場銷量為145.5萬輛，年增364.8%；今年1至2月累計銷量達395.8萬輛，年增76.2%。
其中，大陸新能源汽車市場2月銷量為11萬輛，比去年同期大增了584.7%；今年累計銷量為28.9萬輛，年增319%。
大陸新能源汽車銷量前十強中，宏光MINI EV銷量為1.8萬輛，排名第一；排名第二的是Model 3，銷售1.33萬輛；排名第三的是Model Y，銷量為4,640輛。
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