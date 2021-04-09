快訊

忙到只能應付行事，談何改革？一名台鐵員工的心聲

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸汽車銷量 上月勁揚66%

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）昨（8）日發布統計預估，今年3月，汽車行業銷量預估達238萬輛，年增66.8%。受到汽車晶片短缺影響，中汽協預估今年大陸汽車市場將呈現前緊後鬆的情況。

中證網報導，中汽協行業信息部表示，從細分車型來看，今年3月，乘用車銷量比去年同期增73.4%，商用車銷量年增55.5%。

1至3月，汽車行業累計銷量預估達634.4萬輛，年增72.8%；細分車型來看，乘用車銷量年增74.1%，商用車銷量年增71.2%。

分析預期，上述數據顯示今年第1季大陸汽車行業迎開門紅。不過，考慮到去年疫情的因素，此一數據的參照意義不算太大。如果對比2019年的數據，今年第1季汽車市場的表現基本持平。

騰訊新聞報導，去年新冠疫情肆虐全球，讓很多行業都遭遇前所未有的寒冬，汽車行業面臨了嚴重的晶片短缺。

今年，新冠疫情得到有效地控制，全球汽車市場也出現了不同程度復甦。

此外，中汽協日前發布「新能源與智能網聯汽車行業月度報告」，全球1月汽車銷售30.2萬輛，比去年同期成長95%。

今年以來，大陸汽車行業迎來巨大復甦。2月大陸汽車市場銷量為145.5萬輛，年增364.8%；今年1至2月累計銷量達395.8萬輛，年增76.2%。

其中，大陸新能源汽車市場2月銷量為11萬輛，比去年同期大增了584.7%；今年累計銷量為28.9萬輛，年增319%。

大陸新能源汽車銷量前十強中，宏光MINI EV銷量為1.8萬輛，排名第一；排名第二的是Model 3，銷售1.33萬輛；排名第三的是Model Y，銷量為4,640輛。

疫情

延伸閱讀

陸疫苗協會：明年陸製疫苗達50億劑 7成大陸人年底接種

拜烈士學黨史 大陸宗教界展開中共建黨百年活動

大陸將建第五個衛星發射中心 位在浙江省象山

網購成查緝非洲豬瘟漏洞？金門警起獲大批大陸豬肉零食

相關新聞

陸住建部約談廣州等5城市 要求不炒房 穩地價、穩房價

大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市政府負責人，要求牢牢把握房子是用來住的、不是用...

【港股觀察站】股王騰訊遇大股東減持 但為何股價跌不下來?

港股股王騰訊第一大股東減持騰訊股票，一度引發騰訊股價下跌，但騰訊基本面良好，股價撐在港幣620元。

大陸中小企業發展指數連續四季上升 復工率97.5%

中國中小企業協會9日公布，今年第1季中國中小企業發展指數（SMEDI）為87.5，比去年第4季上升0.5點，連續4季保持...

騰訊私有化搜狗 將獲有條件放行

路透引述知情人士報導，大陸反壟斷監管部門將批准騰訊有條件私有化搜索引擎搜狗。而放行前提是騰訊要設立一個特殊機制，確保數據...

美拉黑7家大陸超算企業陸媒搞烏龍 信維喊冤：不是我

美國商務部網站8日發佈公告，將7個中國大陸超級電腦企業列入實體清單，被陸媒點名「中槍」列的深圳信維微電子今日跳出來喊冤，...

比亞迪斥34億認購基金 參與德國先進技術企業併購

大陸電動汽車製造商比亞迪表示，該公司同意對獨立非執行董事、前德意志銀行亞太區主席蔡洪平主導的基金以1.2億美元（約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。