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華為鴻蒙設備今年拚3億台

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
華為鴻蒙系統負責人王成錄 （網路照片）
華為鴻蒙系統負責人王成錄 （網路照片）

華為鴻蒙系統負責人王成錄昨（8）日指出，今年鴻蒙的設備裝機目標超過3億台，將從智慧手機、PAD等擴展到全場景，鴻蒙不是做一個安卓或iOS的替代品，一定要讓生態長在自己的地基上。

新華網專訪王成錄談鴻蒙的定位及發展前景，王成錄說，在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也經不起風雨，個人電腦時代用的是微軟，智慧手機時代用的是iOS和安卓，鴻蒙是面向萬物互聯時代的操作系統。

王成錄認為，如果沒有本質差別，很難建立起新的生態鏈。一個新系統要成功，關鍵是抓住產業轉型的時機。物聯網飛速發展，帶來未來十年產業變革期，這將是自主操作系統的歷史性機遇。

「一定要讓生態長在自己的地基上。」王成錄說。地基的一個重要組成部分，就是操作系統。不僅信息產業，多個行業也仰賴於此。借助一套軟體操作系統，傳統製造業能更容易生產出智慧硬體，極大降低邁向「智能製造」的門檻。一旦萬物互聯的智能應用能夠打通，將給各行各業帶來巨大的效能提升。

大陸人工智慧、物聯網、5G技術等具有相對完整的產業鏈，加上相對完備的工業製造體系，產業升級有很好的前提條件與環境。

「能否助力家電產業、鋼鐵產業、機械製造業等高效地實現轉型升級？操作系統一定承載著使命，要做產業升級的核心載體。」王成錄說。

來自海外不可控力量的重壓，產業變革轉瞬即逝的時間窗口，讓鴻蒙正在經歷背水一戰。「鴻蒙沒有機會試錯。」王成錄坦言，除了必須透徹理解操作系統的所有技術之外，還需要吸引海內外的產業鏈夥伴一同參與建設生態鏈。

王成錄指出，沒有「根」，任何產業都不可能枝繁葉茂。前路多艱，高端人才難覓，是面臨的共同挑戰。

比如編譯器，可視為工程師使用高級語言編寫的程序和機器語言之間的字典，難度極高，研發周期長。

相關研發人才在大陸很難找到，要全球去招聘並自己培養。

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