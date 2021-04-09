太陽能電站補貼將取消

大陸國家發改委發布今年新能源上網電價徵求意見稿，自今年起中央財政不再補貼新備案集中式太陽能電站、工商業分散式太陽能和新核准陸上風電專案（簡稱「新建項目」），這代表大部分新能源項目將在今年完全退出補貼。

但戶用光伏（家庭用太陽能）發電站，仍補貼每千瓦人民幣0.03元（新台幣0.12元）。

澎湃新聞報導，國家發改委「關於2021年新能源上網電價政策有關事項的通知（徵求意見稿）」，就今年新能源上網電價政策徵求相關部門意見。

根據徵求意見稿，今年新建，今年新建項目保障收購小時數以內的發電量，上網電價繼續按「指導價+競爭性配置」方式形成，其中指導價統籌考慮2020年各地燃煤發電基準價和市場交易平均價分省確定。

具體而言，新建項目保障收購小時數以內的發電量，上網電價由省級能源主管部門以國家確定的專案併網規模為基礎，透過競爭性配置方式形成，不得超過當地指導價；保障收購小時數以外的發電量，直接參與市場交易形成上網電價。

徵求意見稿提到，今年納入當年中央財政補貼規模的新建戶用分散式太陽能全發電量補貼標準為每千瓦人民幣0.03元，2022年起新建戶用分散式太陽能專案中央財政不再補貼。

界面新聞報導，太陽能發電站可分為集中式和分散式，分散式太陽能最常見的形式是戶用太陽能和工商業分散式太陽能，其中，戶用太陽能是將太陽能電池板放在家庭住宅屋頂或者院落內的小型太陽能電站。