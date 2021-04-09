拉攏商家進駐 擺第一

暫時不追求GMV（網站成交總金額）、先吸引商家做生意的決定，是互為競爭對手的抖音與快手，在電商領域初始階段的必然路徑，但相對於快手財報清晰呈現的直播與廣告業務，抖音電商在類別上尚未區分得那麼明確。

第一財經日報報導，抖音電商總裁康澤宇（8）日表示，一方面直播業務上，抖音電商會在佣金上與很多商家合作；其次廣告業務方面，抖音會與很多商家及達人簽署合作，為規模大、品質好的平台提供很多流量激勵，兩個方向均是為了鼓勵商家先把生意做起來。

康澤宇昨天也否認之前傳出抖音電商正在廣東、雲南、浙江等多個地區，布局質檢物流一體化營運中心，和布局跨境倉儲消息，他提到作為剛起步的抖音電商，暫不考慮布局倉儲物流，因為成本過高、壓力太大。

快手電商也採取類似的策略，2020年快手選擇品牌集合與代營運共同發展，引入優質品牌的同時接入成熟的供應鏈體系，解決配送、售後問題。

後來推出好物聯盟發力供應鏈，自建分銷庫，在與京東等第三方平台合作的同時完善自身電商生態。