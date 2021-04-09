陸廣告平台一哥 赴港IPO

大陸最大分類廣告平台58同城公司旗下房產信息服務平台安居客昨（8）日向港交所遞交上市申請，計畫募資至少10億美元（約新台幣284億元）。

澎湃新聞報導，文件顯示，安居客已指定美銀、瑞信和中金為此次股票發行計畫聯席保薦人。招股書稱，從58同城分拆出來後，有利於打造獨立於母公司的品牌形象，進入股票及債券資本市場，為籌資活動提供靈活性。

安居客創立於2007年，業務涵蓋新房、二手房、租房、商業地產、海外地產、裝修等領域。2015年，58同城以人民幣17億元的價格收購安居客，合併為安居客集團。

母公司58同城CEO姚勁波為安居客實際控制人。上市前，58同城持有安居客45.3%股份，騰訊持有安居客14.1%股份。今年3月2日，安居客完成新一輪融資，碧桂園是領投方，雅居樂、新世界發展、新鴻基、恆基地產等參投，融資金額2.5億美元。

去年9月，58同城下市，分拆各個部門到子公司，給旗下子公司更多機會。安居客就是其中之一。招股書顯示，安居客通過整合，從在線營銷服務提供商轉型為開放型房產信息交易服務平台，但目前安居客的營收仍然依賴於收取服務費用。