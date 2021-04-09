滴滴貨運拓版圖 進軍北京

大陸網約車平台滴滴出行旗下滴滴貨運昨（8）日宣布將在北京等11個城市上線，至此貨運布局達19個城市，涵蓋長三角、川渝地區和北京。此次是滴滴貨運在今年初完成15億美元（約新台幣427億元）融資後，首次業務擴張。

事實上，滴滴進軍貨運市場還不到一年時間，去年4月，滴滴投資人民幣1億元成立天津快桔安運貨運有限公司，滴滴出行CEO程維為實際控制人，持股49.19%。兩個多月後，旗下滴滴貨運上線，宣告進軍同城貨運市場。

新京報報導，滴滴貨運發布開城計畫，即將登陸北京等11個城市。包括4月16日，滴滴貨運將在合肥、溫州、紹興、湖州、台州、嘉興、徐州等華東十個城市上線，4月22日在北京開通業務。

今年初，滴滴貨運宣布完成15億美元A輪融資，投資方為淡馬錫（Temasek）、中信產業基金和IDG資本等。滴滴出行在這輪融資中也傳出跟投3億美元。

近年同城貨運發展迅速，同業勁敵貨拉拉、快狗打車等已被多次傳出將加快上市步伐。日前，快狗打車宣布，實體市場和社區團購業務將是業務布局重點。分析認為，隨著滴滴貨運業務的展開，滴滴旗下社區團購「橙心優選」可能與其打通。

今年3月，貨拉拉「女孩墜車」事件引發各界關注網路貨運平台安全。一財網報導，滴滴貨運表示已啟動桔視記錄儀安裝工作，在搬家及有人跟車場景，平台將優先派單給安裝桔視的司機。預計今年6月底前，桔視將100%覆蓋搬家及跟車訂單。滴滴貨運桔視配有車輛行駛安全、全程錄影、疲勞駕駛檢測等功能。在複雜的拉貨搬家業務場景，有利於解決糾紛。