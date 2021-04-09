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上交會15日~17日登場 線上線下共振 助先進科技找新家

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

將於4月15日至17日舉行的第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會，將通過線上線下「共振」方式，幫助先進科技與資本、服務和市場「牽手」。

新華社報導，本屆上交會秉承「創新驅動發展、保護知識產權、促進技術貿易」的理念，設科技創新、城市更新、專業技術、創新生態以及交易服務5個展區，展出面積3.5萬平方米，參展企業逾千家，創歷年新高。

上交會執行辦副主任、上海市商務委副主任周嵐表示，本屆上交會將以線上線下融合方式呈現，設立全新的線上展區，組織雲展覽、雲發佈、雲會議、雲逛展活動。「通過引入數字化展呈方式，來自日本、荷蘭、芬蘭等國家的境外展商，將可以通過線上平台進行技術項目的雲展示，保持展會的國際參與度。」周嵐說。

周嵐介紹，上交會還將邀請日本大阪府設立主題館。屆時，來自大阪的一批頭部企業將攜先進的制氫儲氫技術、檢測技術和密封材料技術參展。

值得注意的是，上交會還將通過可以提供技術項目一站式對接辦理的迷你版上海技術交易所交易大廳等平台，構建全方位服務載體，為展商提供知識產權保護服務、科技投融資服務、技術人才服務等技術交易產業鏈的配套服務，打造技術貿易全程服務鏈，打通技術交易的「最後一公里」。

上海 大阪 日本

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