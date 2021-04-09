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山東港口首季度吞吐量 創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

東港口集團（簡稱「山東港口」）7日發布消息稱，2021年一季度港口累計完成貨物吞吐量突破3.7億噸，同比增長9%；完成集裝箱吞吐量793萬標準箱，同比增長11%，兩項數據均創歷史同期最高紀錄。

中新社報導，一季度山東港口推動「東西互濟、陸海聯動」，通過海陸雙向不斷向供應鏈綜合服務商轉型。

山東港口相關負責人介紹說，一季度青島港搶抓山東自貿區青島片區等政策機遇，促成在青島地區外錨地為過路船舶提供掛港加油業務的首單落地；威海港啟動滾裝船集港件雜貨出口新模式；煙台港依托幾內亞鋁礬土全程物流體系，聚焦「優化貨源支撐結構和多式聯運通道建設」，精準對接幾內亞達聖鐵路建設項目需求，累計進口15艘次幾內亞鋁礬土，回程出口13艘次件雜貨。

除強化創新傳統業務外，山東港口持續加快數字化轉型，構建能够匹配諸多應用需求的智慧港口。

山東港口科技信息部相關負責人表示，青島港自動化碼頭上線「智能運維系統」，將事後排查處置變為事前預警，創新智能堆場策略，助力高速軌道吊雙箱作業效率再提升；研發的煙台港高精度全自動混配系統成為中國唯一以專業化流程線方式對四種物料進行精確混配的港口。　

東港 碼頭

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