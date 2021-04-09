上海啟動全球招商合作夥伴計畫

2021年上海全球投資促進大會7日召開。此間上海正式啟動全球招商合作夥伴計畫，4位國際企業家和6家機構成為其首批合作夥伴。這意味著，上海進一步創新招商方式，啟動全球招商「朋友圈」，為十四五高質量發展蓄力。

中新社報導，全球招商合作夥伴計畫是上海新時期強化全球資源配置、創新招商方式、拓寬招商渠道的重要舉措。

根據上海市經濟和信息化委員會披露的內容，安聯集團監事會主席邁克爾·迪克曼、黑石集團董事長蘇世民、高瓴資本創始人張磊、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬4個個人，國際半導體產業協會、中國上市公司協會、中國歐洲經濟技術合作協會、普華永道、世邦魏理仕、戴德梁行6家機構擔任上海首批全球招商合作夥伴，將共同參與新時期上海全球招商。

上海市經濟和信息化委員會產業投資處副處長徐明當天在受訪時解讀：這個計畫重在「朋友圈招商」。他表示，這次上海選擇合作的這些「招商大使」及專業機構，都是行業大咖，自帶流量，他們其實一直在助力上海招商引資，希望通過這些流量大咖和專業機構，進一步助力上海開展全球招商。

上海市經濟和信息化委員會產業投資處方面表示，這次的全球招商合作夥伴計畫，覆蓋領域比較廣，有專業的投資機構、商業地產機構，還有半導體協會等等，這是因為上海最早在考慮該「合作夥伴計畫」的時候，考慮到後續十四五期間上海的招商引資不僅是面向產業，還會面向各行各業。上海希望通過這些國際機構搭建橋梁，向全球推介其好資源、空間，和好環境。

官方統計數據顯示，今年1月至2月，上海新增外商直接投資企業數942家，比去年同期增長49.1%；實到外資金額35.37億美元，比去年同期增長26.5%。