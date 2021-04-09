中國一汽一季度 銷售整車破百萬輛

中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱中國一汽）8日發布消息，今年一季度，共計生產整車921445輛，同比增長65.4%；銷售整車1059148輛，同比增長74.3%。中國自主品牌紅旗、解放產銷均實現快速增長。

中新社報導，中國一汽是新中國汽車工業的「長子」，其總部所在地長春被譽為中國「汽車城」。目前，中國一汽在國內建立了東北、華北、華東、華南、西南等五大生產基地，構建了「四國十地」全球研發布局，擁有紅旗、解放、奔騰等自主品牌和大眾、奧迪、豐田等合資合作品牌。

受疫情等多重因素影響，全球汽車行業產銷整體下滑。在此背景下，中國一汽提出以全面創新驅動為主線，實現了今年一季度開門紅。

中國一汽公布數據顯示，一季度，紅旗品牌生產整車62839輛，同比增長190.6%；銷售整車70060輛，同比增長180.2%。解放品牌生產整車139840輛，同比增長59.1%；銷售整車191060輛，同比增長76.8%。

一汽大眾、一汽豐田、一汽馬自達等合資合作事業板塊，一季度生產整車702496輛，銷售整車776419輛，產銷也都保持了較大幅度增長。

中國一汽制定的目標，2021年計畫營業收入7200億元人民幣，同比增長3.4%以上；利潤477億元，同比增長2%以上，持續鞏固和拓展「風景這邊獨好」的經營態勢。