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成本大幅波動 小米、紅米部份電視價格喊漲

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
小米集團官方8日宣布，受到供應鏈影響，智慧電視的成本持續上升，近期將會對小米電視部分型號、Redmi電視部分產品型號進行調價。小米官網
小米集團官方8日宣布，受到供應鏈影響，智慧電視的成本持續上升，近期將會對小米電視部分型號、Redmi電視部分產品型號進行調價。小米官網

「缺貨」和「漲價」成為近期半導體行業的關鍵字，而這股漲價潮也波及到消費電子商品，小米集團官方8日宣布，受到供應鏈影響，智慧電視的成本持續上升，近期將會對小米電視部分型號、Redmi電視部分產品型號進行調價，不過並沒有清楚說明，是那些型號會調價。

快科技報導，小米官方表示，受全球市場供需變化、疫情和匯率變化等影響，近期包含顯示面板、晶片在內的多種電視核心零部件價格持續大幅波動，在未來較長一段時間核心部件報價仍會持續走高。

在這一情況的影響下，小米被迫對小米電視及Redmi電視部分產品型號進行調價。

小米產業投資部合夥人潘九堂表示，成本實在扛不住了，請諒解。要買電視尤其是超大屏電視抓住機會。

證券日報報導，去年6月，電視面板價格開始上漲，但幅度並不大，到了今年，許多廠商存儲和已訂購的面板物料消耗殆盡，2月出現了一波小規模上漲，3月又出現了一次補漲。

LG Display高層曾表示，這並不是企業刻意調價，目前供貨確實緊張，甚至面板已經出現了一天一個價格的情況。

華星光電相關負責人則表示，預計面板供需緊張現象將貫穿今年全年。而且不僅僅是面板缺貨，玻璃基板、偏光片、驅動晶片、T-CON、銅等多種物料全部漲價，其中驅動晶片供貨缺口不斷擴大，只怕到了下半年，加錢都難以買到電視。

奧維睿沃最新數據顯示，LCD面板漲價已經持續了大概7個月，在需求不斷提高的情況下，小米、創維、LG、索尼等品牌卻出現了銷量下跌的情況。由於OLED、mini LED技術開始應用於電視，這次漲價將會淘汰適應能力弱、體量小的品牌，整個電視行業面臨重新洗牌。

小米電視官方公告。小米電視官方微博
小米電視官方公告。小米電視官方微博

漲價 品牌 半導體

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