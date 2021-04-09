提高效率 贛深組合港模式啟動

7日上午11點，一列滿載木製書架、沙發等價值131萬美元貨物的班列經南昌海關所屬贛州海關放行後，于8日凌晨3點到達深圳鹽田港。這是首列通過「贛（州）深（圳）組合港」模式出口的整列貨櫃。

新華社報導，為進一步支持江西對接粵港澳大灣區，促進「灣區+老區」共發展，經過近3個月的進出口試運行測試，南昌海關、深圳海關聯手推出了「贛深組合港」這一「跨省、跨關區、跨陸海港」的通關新模式。

「贛深組合港」模式啟動後，出口貨物運抵贛州國際陸港等同運抵鹽田港，經贛州海關放行後可直接在鹽田港裝船出口；進口貨物運抵鹽田港等同運抵贛州國際陸港，經大鵬海關放行後可以直接在贛州國際陸港提離。

相比之前的通關模式，新模式下企業能更好地利用「公轉鐵」的低成本運輸優勢，有效提高碼頭場地和集裝箱周轉效率，實現了同港、同價、同等效率的陸海港一體化融合發展。