快訊

忙到只能應付行事，談何改革？一名台鐵員工的心聲

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提高效率 贛深組合港模式啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

7日上午11點，一列滿載木製書架、沙發等價值131萬美元貨物的班列經南昌海關所屬贛州海關放行後，于8日凌晨3點到達深圳鹽田港。這是首列通過「贛（州）深（圳）組合港」模式出口的整列貨櫃。

新華社報導，為進一步支持江西對接粵港澳大灣區，促進「灣區+老區」共發展，經過近3個月的進出口試運行測試，南昌海關、深圳海關聯手推出了「贛深組合港」這一「跨省、跨關區、跨陸海港」的通關新模式。

「贛深組合港」模式啟動後，出口貨物運抵贛州國際陸港等同運抵鹽田港，經贛州海關放行後可直接在鹽田港裝船出口；進口貨物運抵鹽田港等同運抵贛州國際陸港，經大鵬海關放行後可以直接在贛州國際陸港提離。

相比之前的通關模式，新模式下企業能更好地利用「公轉鐵」的低成本運輸優勢，有效提高碼頭場地和集裝箱周轉效率，實現了同港、同價、同等效率的陸海港一體化融合發展。

海關 深圳

延伸閱讀

移民擠爆收容所 美民眾不滿拜登佛心

中亞天然氣管道 第一季度向陸輸氣逾100億標方

快遞實名制 擬定紅牌機制

輸出平板電腦至伊朗 技嘉子公司違反貿易法遭訴

相關新聞

陸住建部約談廣州等5城市 要求不炒房 穩地價、穩房價

大陸住房和城鄉建設部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市政府負責人，要求牢牢把握房子是用來住的、不是用...

【港股觀察站】股王騰訊遇大股東減持 但為何股價跌不下來?

港股股王騰訊第一大股東減持騰訊股票，一度引發騰訊股價下跌，但騰訊基本面良好，股價撐在港幣620元。

大陸中小企業發展指數連續四季上升 復工率97.5%

中國中小企業協會9日公布，今年第1季中國中小企業發展指數（SMEDI）為87.5，比去年第4季上升0.5點，連續4季保持...

騰訊私有化搜狗 將獲有條件放行

路透引述知情人士報導，大陸反壟斷監管部門將批准騰訊有條件私有化搜索引擎搜狗。而放行前提是騰訊要設立一個特殊機制，確保數據...

美拉黑7家大陸超算企業陸媒搞烏龍 信維喊冤：不是我

美國商務部網站8日發佈公告，將7個中國大陸超級電腦企業列入實體清單，被陸媒點名「中槍」列的深圳信維微電子今日跳出來喊冤，...

比亞迪斥34億認購基金 參與德國先進技術企業併購

大陸電動汽車製造商比亞迪表示，該公司同意對獨立非執行董事、前德意志銀行亞太區主席蔡洪平主導的基金以1.2億美元（約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。