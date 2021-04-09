大陸千兆光網 年內覆蓋2億戶

大陸國務院總理李克強4月7日主持召開國務院常務會議，部署持續推進網絡提速降費，更多惠企利民。其中會議指出，要大力推進5G和千兆光網建設應用。今年實現千兆光網覆蓋家庭超過2億戶。

中新社報導，會議指出，按照中共中央、國務院部署，近年來網絡提速降費工作取得顯著成效，固定寬帶和移動網絡速率大幅提高，資費大幅下降，為提升群眾生活品質、降低企業成本發揮了支撐作用，促進了就業創業、數字經濟發展和新動能成長。要落實「政府工作報告」要求，進一步推動網絡提速降費，提升網絡和服務質量。

會議指出，一是大力推進5G和千兆光網建設應用。開展千兆光網升級和入戶改造，推動城市基本具備固定和移動「千兆到戶」能力，今年實現千兆光網覆蓋家庭超過2億戶。推動寬帶網絡實現行政村普遍覆蓋，並向生產作業區、交通要道沿線等重點區域延伸。

二是引導基礎電信企業將中小企業寬帶和專線平均資費再降低10%，對老年人、殘疾人等特殊群體實行資費優惠。

三是堅決整治商務樓宇寬帶壟斷接入、強行加價等行為，確保終端用戶享受到提速降費的實惠。適當降低寬帶接入網業務準入門檻，支持民營企業等參與，以市場公平競爭促進資費下降。

四是強化電信基礎設施共建共享，提高網絡資源使用效率。推進互聯網骨幹網間帶寬擴容，改善通信質量。