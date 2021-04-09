海南自貿港 首家外商航企獲批

海南海事局表示，該局近日向海南萊福士海洋工程管理有限公司核發了符合證明，這表明該公司通過了安全管理體系審核，可開展相關業務。這是海南自貿港首家獲批相關業務資質的外商獨資航運企業。

新華社報導，這是海南自貿港海事特區建設啟動以來，海事部門向外商獨資船舶管理公司簽發的首張符合證明，此舉標誌著海南自由貿易港政策紅利進一步釋放，將吸引全球更多航運企業聚集海南。

海南萊福士海洋工程管理有限公司於今年3月在海南洋浦經濟開發區註冊，由新加坡格陵蘭集團投資成立，是一家海洋工程船舶管理企業，也是「海南自由貿易港建設總體方案」發布以來，在海南註冊登記的第一家外商獨資航運企業。

該企業近期將管理一艘由馬紹爾群島籍轉中國籍的海工船舶，從事全球海洋工程船舶安全和防汙染管理，但需要具備符合證明才能開展業務。為此，海南海事部門專門提供綠色通道服務，為企業快速辦理了資質申請業務。

海南海事局有關負責人表示，下一步海南海事部門將按照海南自貿港海事特區建設要求，在不放鬆安全監管前提下，進一步探索審核發證便利服務舉措，幫助企業減少運營成本，吸引更多航運企業和船舶來海南註冊登記，助力海南自貿港建設。