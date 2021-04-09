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海南至香港首條國際海纜 6月商用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國移動國際有限公司（中國移動國際）表示，中國移動海南至香港國際海纜香港側當天成功於香港舂坎角登陸。該海纜是連接香港到海南的第一條國際海纜，也是支撐海南自貿區建設的重要通信基礎設施。  

中新社報導，海南至香港海纜連接海南文昌、珠海橫琴以及香港舂坎角，海南側已於上月在海南文昌登陸。海南至香港主段總長度約562公里，珠海分支段長度約113公里，為16纖對超大容量中繼海纜系統。    

海南至香港國際海纜將於今年6月建成商用，實現海南、香港、珠海三地互聯互通。該海纜的建成將大幅提升出海客戶及沿線客戶的接入體驗，為一帶一路沿線國家的蓬勃發展和日益激增的客戶提供低成本、高質量的基礎資源。    

報導稱，中國移動國際憑藉全球豐富的海陸纜資源與在香港、新加坡、英國和德國的自有數據中心，可為全球客戶及合作夥伴提供低時延的豐富帶寬資源。

香港 一帶一路 新加坡

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