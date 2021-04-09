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海南自貿港 市場准入將放寬優化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
位於海南文黎大道路旁的海南自由貿易港陵水黎安國際教育創新試驗區。（新華社）
位於海南文黎大道路旁的海南自由貿易港陵水黎安國際教育創新試驗區。（新華社）

中國官方8日發布新規，提出要放寬和優化海南自貿港市場准入，涉及藥品、移植科學、金融、商業航天、民用航空業、種業等多個領域。　　

中國國家發展和改革委員會、商務部當天公布「關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見」。特別措施共包含五大領域22條具體措施。

在醫療領域，意見提出支持開展互聯網處方藥銷售，加大對藥品市場准入支持，鼓勵國內外藥企和藥品研制機構在海南開發各類創新藥和改良型新藥；推動成立國際移植科學研究中心，優化移植領域各類新藥、檢驗檢測試劑、基因技術、醫療器械等准入環境。

在文化領域，中國將支持建設海南國際文物藝術品交易中心，鼓勵國內外知名拍賣機構在交易中心開展業務。　　

金融領域，中國將支持金融業在海南發展、開展支持農業全產業鏈發展試點。教育領域，將鼓勵高校科研成果市場化落地海南、支持國內知名高校在海南建立國際學院、鼓勵海南大力發展職業教育。　

其他重點市場領域，中國準備優化海南商業航天領域市場準入環境，支持商業衛星與載荷領域產學研用國際合作，鼓勵開展衛星數據的國際協作開發應用與數據共享服務，並制定吸引國際商業航天領域高端人才與創新團隊落戶的特別優惠政策。　

國家發改委體改司司長徐善長在當天舉行的新聞發布會上稱，制定出台支持海南自貿港建設放寬市場准入特別措施，能够向全球投資者和消費者展示中國改革開放的決心。這些措施把海南打造成為世界範圍市場准入的標桿，將極大促進全球優質資本、人才、技術等資源高效匯聚。

高校 文物 自由貿易

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