陸商務部發言人高峰：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

商務部公布的數據顯示，今年前2個月，大陸服務貿易進出口總值為人民幣7,139.8億元，年減3.6%，服務出口明顯好於進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易占比提高。

此外，新冠肺炎疫情對旅行服務進出口的影響仍在持續。1至2月大陸旅行服務進出口人民幣1,280.9億元，年減50%。

高峰表示，從商務部近期對2萬多家外貿企業的問卷調查來看，目前企業在手訂單較去年有所改善，一半左右的企業認為減稅降費、出口退稅、貿易便利化水準提升等政策措施的獲得感較強。

他稱，企業也反映，今年全年外貿發展面臨的不穩定不確定因素仍然較多，存在疫情不確定性、國際產業鏈供應鏈不穩定性、國際環境複雜性等風險，微觀主體也面臨一些困難挑戰。

高峰表示，商務部將密切關注形勢發展，保持政策的連續性穩定性可持續性，完善貿易政策，在降本增效等方面繼續為企業助力，全力以赴推動進出口穩定發展，促進外貿穩中提質。