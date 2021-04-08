聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸證監會：對造假上市公司 嚴格執行退市制度

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
瑞幸咖啡交易額造假事件，引起全世界的矚目。（騰訊新聞網）
瑞幸咖啡交易額造假事件，引起全世界的矚目。（騰訊新聞網）

大陸證監會稱，退市制度是資本市場的基礎性制度，要堅持應退盡退，對嚴重違法違規、嚴重擾亂資本市場秩序的公司堅決出清。

人民網報導，證監會7日通過人民網《領導留言板》答復網友關於盡快完善監管制度的建議時，作出上述表述。

證監會表示，建議提出對造假的上市公司嚴格執行退市制度，與證監會改革的方向是一致的。 2020年證監會開展新一輪退市制度改革。 11月，中央深改委第十六次會議審議通過的《健全上市公司退市機制實施方案》明確指出，要堅持市場化、法治化方向，完善退市標準，簡化退市程序，拓寬多元退出渠道，嚴格退市監管，完善常態化退出機制。

證監會稱，2020年12月31日，滬深證券交易所發布修訂後的退市規則。針對過往通過非標審計意見規避退市的公司，增加審計意見類型與財務指標全面組合適用的退市規則，堵住制度漏洞；針對嚴重擾亂市場秩序且拒不改正的案件，增加直接「紅牌罰下」條款；在保留原有重大違法退市標準的前提下，針對造假金額大、比例高但按原規則不影響上市地位的財務造假案件，增設「造假金額+造假比例」的退市標準。在退市程序方面，簡化相關環節，提高退市效率。

證監會表示，下一步將繼續把建立常態化退市機制作為全面深化資本市場改革的重要內容，切實強化退市監管力度，加快制定落實投資者保護相關制度。

資本市場 上市公司

延伸閱讀

證交所攜手高盛 辦投資說明會

證交所線上引資 大陣仗

李義祥曾承攬花蓮縣府工程造假 檢察官提上訴

網紅出面鞠躬認造假捐款 駁蹭熱度「出自好心」

相關新聞

中國大陸買走四分之一瑞士腕錶 成全球第一大買主

高端手表在中國大陸悄然走紅。中國每年平均進口機械錶約230萬隻，貢獻近七成進口額。2020年瑞士手表出口國家、地區中，...

陸證監會：對造假上市公司 嚴格執行退市制度

大陸證監會稱，退市制度是資本市場的基礎性制度，要堅持應退盡退，對嚴重違法違規、嚴重擾亂資本市場秩序的公司堅決出清。

陸商務部發言人高峰：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

中金：人民幣下半年小幅貶值 經濟增長可能進一步放緩

中國大陸大型投行中金公司預計，中美長端利差與人民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝墊。人民幣在第三季...

特斯拉車內「高清」畫面監控 網民大驚「侵犯隱私」

「特斯拉車內攝像頭高清畫面」話題在6日登上微博熱搜，由於車內畫面過於清晰而且一覽無遺，引發了侵犯隱私權的質疑。特斯拉官方...

「怎麼關？」特斯拉車內攝像頭爭議 蔓延多家中國車企

特斯拉車內攝像頭產生的隱私爭議蔓延至多家車企，北京日報記者調查，聚焦電氣化和智能網聯領域的新勢力蔚來、小鵬，以及部分燃油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。