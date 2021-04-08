中金：人民幣下半年小幅貶值 經濟增長可能進一步放緩

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中金預料，人民幣下半年的波動率會加大，下半年大陸經濟增長動能可能進一步放緩。(路透圖片)
中金預料，人民幣下半年的波動率會加大，下半年大陸經濟增長動能可能進一步放緩。(路透圖片)

中國大陸大型投行中金公司預計，中美長端利差與人民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝墊。人民幣在第三季有望獲得較好支撐，下半年的下行（貶值）空間或微增，波動率也會加大。報告預估，下半年中國大陸經濟增長動能可能進一步放緩。

據香港信報財經網，中金宏觀團隊發表第二季展望報告，稱隨着中國利率優勢逐漸縮窄，尤其是中美利差，人民幣滙率仍可獲得較好支撐，目前並未出現相應程度的貶值。

團隊預計，人民幣國債的相對吸引力(尤其在中短端)和近期確認納入富時指數將持續吸引境外資金流入，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝。

展望本季，經常賬戶仍是考察人民幣短期走勢的關鍵因素。在全球共振復甦背景下，大陸出口仍有可能保持較高增長動能。在較為強勁的製造業動能下，全球對資本品和中間品的需求可能繼續上升，有望支撐大陸出口維持較強增長，從而帶來較高的經常帳戶順差。

報告指出，外需之外，雖然面臨較高基數，但今年2月社融增速較去年年底持平，顯示實體經濟的融資環境仍然相對寬鬆，加上企業利潤增長較快，投資需求仍有支撐，經濟基本面總體穩健。

報告預估，下半年中國大陸經濟增長動能可能進一步放緩，復甦不完善不均衡的結構性問題可能會有所發酵，並反映到宏觀數據上，經濟或面臨調整壓力。另外，經常帳戶收支也將逐漸回到疫情前水平。人民幣下行空間可能小幅增加，波動率也會加大。

延伸閱讀

沖突未完? 印度凍結字節跳動銀行賬戶

重慶兩江新區 服務業龍頭企業落戶

拚「碳中和」  綠色投資需求估139兆

「捷運共構宅」值得買嗎？過來人吐經驗揭1重點：夢想住宅

相關新聞

中國大陸買走四分之一瑞士腕錶 成全球第一大買主

高端手表在中國大陸悄然走紅。中國每年平均進口機械錶約230萬隻，貢獻近七成進口額。2020年瑞士手表出口國家、地區中，...

陸證監會：對造假上市公司 嚴格執行退市制度

大陸證監會稱，退市制度是資本市場的基礎性制度，要堅持應退盡退，對嚴重違法違規、嚴重擾亂資本市場秩序的公司堅決出清。

陸商務部發言人高峰：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

中金：人民幣下半年小幅貶值 經濟增長可能進一步放緩

中國大陸大型投行中金公司預計，中美長端利差與人民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝墊。人民幣在第三季...

特斯拉車內「高清」畫面監控 網民大驚「侵犯隱私」

「特斯拉車內攝像頭高清畫面」話題在6日登上微博熱搜，由於車內畫面過於清晰而且一覽無遺，引發了侵犯隱私權的質疑。特斯拉官方...

「怎麼關？」特斯拉車內攝像頭爭議 蔓延多家中國車企

特斯拉車內攝像頭產生的隱私爭議蔓延至多家車企，北京日報記者調查，聚焦電氣化和智能網聯領域的新勢力蔚來、小鵬，以及部分燃油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。