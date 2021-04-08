中金：人民幣下半年小幅貶值 經濟增長可能進一步放緩

中國大陸大型投行中金公司預計，中美長端利差與人民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝墊。人民幣在第三季有望獲得較好支撐，下半年的下行（貶值）空間或微增，波動率也會加大。報告預估，下半年中國大陸經濟增長動能可能進一步放緩。

據香港信報財經網，中金宏觀團隊發表第二季展望報告，稱隨着中國利率優勢逐漸縮窄，尤其是中美利差，人民幣滙率仍可獲得較好支撐，目前並未出現相應程度的貶值。

團隊預計，人民幣國債的相對吸引力(尤其在中短端)和近期確認納入富時指數將持續吸引境外資金流入，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝。

展望本季，經常賬戶仍是考察人民幣短期走勢的關鍵因素。在全球共振復甦背景下，大陸出口仍有可能保持較高增長動能。在較為強勁的製造業動能下，全球對資本品和中間品的需求可能繼續上升，有望支撐大陸出口維持較強增長，從而帶來較高的經常帳戶順差。

報告指出，外需之外，雖然面臨較高基數，但今年2月社融增速較去年年底持平，顯示實體經濟的融資環境仍然相對寬鬆，加上企業利潤增長較快，投資需求仍有支撐，經濟基本面總體穩健。

報告預估，下半年中國大陸經濟增長動能可能進一步放緩，復甦不完善不均衡的結構性問題可能會有所發酵，並反映到宏觀數據上，經濟或面臨調整壓力。另外，經常帳戶收支也將逐漸回到疫情前水平。人民幣下行空間可能小幅增加，波動率也會加大。