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廈門飛武漢航班 因乘客謊稱有炸彈返航
大陸國航CA8228航班7日晚間10時35分起飛後，有乘客在機艙中聲稱「機上有炸彈」，隨後該航班返航廈門高崎國際機場。
據新華社報導，廈門市民航部門透露，大陸國航CA8228航班於4月7日晚10時35分起飛後，有乘客在機艙中聲稱「機上有炸彈」，隨後該航班返航廈門高崎國際機場。經警方現場檢查，未在飛機上發現爆炸物，並將該乘客帶回公安機關做進一步調查。隨後，航班重新起飛。
第三方航班信息軟體顯示，該航班已於8日4時54分抵達武漢天河國際機場。
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