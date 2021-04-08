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廈門飛武漢航班 因乘客謊稱有炸彈返航

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廈門昨晚飛武漢航班因乘客謊稱有炸彈返航，於今天凌晨四時許，重新飛抵武漢。（香港文匯網）
廈門昨晚飛武漢航班因乘客謊稱有炸彈返航，於今天凌晨四時許，重新飛抵武漢。（香港文匯網）

大陸國航CA8228航班7日晚間10時35分起飛後，有乘客在機艙中聲稱「機上有炸彈」，隨後該航班返航廈門高崎國際機場。

據新華社報導，廈門市民航部門透露，大陸國航CA8228航班於4月7日晚10時35分起飛後，有乘客在機艙中聲稱「機上有炸彈」，隨後該航班返航廈門高崎國際機場。經警方現場檢查，未在飛機上發現爆炸物，並將該乘客帶回公安機關做進一步調查。隨後，航班重新起飛。

第三方航班信息軟體顯示，該航班已於8日4時54分抵達武漢天河國際機場。

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