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影／台南鳳梨10噸銷香港 黃偉哲強調市府一定顧好品質
台南鳳梨4月開始盛產，「香港臺灣工商協會」號召會員支持台灣鳳，透過台南關廟南雄合作社採購逾10公噸，今天裝櫃銷往香港。市長黃偉哲參與啟運儀式見證。他說，台灣鳳梨尤其台南鳳梨品質最好，現在才剛開始量產，要顧好品質，「之前的新加坡黑心鳳梨是別縣市的，我們要以此為鑑，不要貪快，而且要一步一步來行銷」，期勉農民顧好品質，市府會盡力協助行銷，讓訂單更旺向國際，果農都有好收益。
南雄合作社理事主席吳忠桀說，早在三月就有人叫貨了，但三月台南的鳳梨還沒完全成熟，果農不搶收、不搶快，主要就是為顧全好品質。
黃偉哲強調，農業局務必做好產地源頭品質控管，建立質量穩定果品供應鏈，持續開拓國外市場，建立台南鳳梨品質保證，不管是內外銷，北漂到日本或南漂到東南亞，都希望讓消費者能吃到最好的台南鳳梨。
農業局長謝耀清指出，農民只要用心栽培管理，政府一定全力協助推廣行銷，包含國內外行銷及展售活動、媒合百大企業團購、加強網路宣傳及線上訂購宅配服務、推動食農教育，並配合政策強化國際行銷海外新市場，確保農民收益。
「台南鳳梨外銷香港封櫃啟運儀式」，農業局長謝耀清及市議員郭鴻儀等參與見證，這次香港共採購1000箱各10公斤台南鳳梨。鳳梨全台種植面積11676公頃，台南1761公頃約占15%。
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