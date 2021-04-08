快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騰訊大股東20年大賺逾7千倍 號稱人類史上最成功投資

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。中新社資料照片
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。中新社資料照片

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票，統計顯示，Naspers自2001年投資騰訊的累計回報高達7,800倍，堪稱人類歷史上最成功的一筆投資。

第一財經報導，騰訊8日發布公告稱，已接獲第一大股東Prosus（南非報業Naspers擁有大多數股權）知會，其全資附屬公司MIH TC Holdings出售1.9189億股，共計港幣1,141.75億元，占已發行股份總數約2%。出售完成後，Prosus持股比例將從約30.86%降至28.86%，Naspers、Prosus及 MIH TC將不再是騰訊的控股股東。

Naspers上一次減持騰訊是在2018年3月，當時也是投資騰訊已達17年的Naspers首次減持騰訊，以港幣405元的價格減持2%，約1.9億股，約合港幣830億元，並表示3年內不會繼續減持。

如今三年期滿，騰訊再度遭到減持。老虎證券投研團隊表示，Prosus和母公司Naspers一樣，處於低於帳面價值的折價狀態。而透過變現騰訊的投資收益，可以增強公司的實際資產。

不過和上一次減持相比，騰訊的業務已然發生變化。2017年時，騰訊的主要營收有一半來自於遊戲等帶來的增值服務業務，其次是廣告營收，再次是包括支付、雲在內的其他業務。如今從財報來看，騰訊營收架構逐漸變為增值服務、網路廣告、金融科技及企業服務、其他四部分組成。

老虎證券認為，上次減持恰逢騰訊遇上政策性的版號危機，因此後續一段時間表現較差，而此次騰訊處於強勢期，並沒有基本面上大跌的基礎。目前最重要的影響可能還是大盤風格變化，長期來看並沒有影響。

深圳某港股基金經理認為，接盤騰訊股票者必然陣容強大，估計會有好幾家大資金聯合起來。他稱，騰訊基本面不會有什麼大問題，2020年業績依然很理想，2018年3月到現在3年時間，股價漲幅約50%左右。

博大金融控股非執行主席溫天納指出，交易和公司基本面沒有太大關係，騰訊控股已經從高點回檔超過20%左右，市場整體也依然處於調整階段，儘管只有2%，但上千億市值肯定會對市場形成壓力。從接盤的投資人來看，如果有一定折扣的話，對投資人來說也是一個機會，未來也有一定機會反彈。

延伸閱讀

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

蝦皮支付是中資？ 投審會已收到補件將嚴審

中央進駐騰訊展開反壟斷調查 阿里巴巴翻版？

騰訊動畫《王牌御史》竟有遛小熊維尼畫面 中國網友：境內疑遭全網下架

相關新聞

中國大陸買走四分之一瑞士腕錶 成全球第一大買主

高端手表在中國大陸悄然走紅。中國每年平均進口機械錶約230萬隻，貢獻近七成進口額。2020年瑞士手表出口國家、地區中，...

陸證監會：對造假上市公司 嚴格執行退市制度

大陸證監會稱，退市制度是資本市場的基礎性制度，要堅持應退盡退，對嚴重違法違規、嚴重擾亂資本市場秩序的公司堅決出清。

陸商務部發言人高峰：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

中金：人民幣下半年小幅貶值 經濟增長可能進一步放緩

中國大陸大型投行中金公司預計，中美長端利差與人民幣的關聯程度較低，穩健的國際收支為人民幣提供紮實的緩衝墊。人民幣在第三季...

特斯拉車內「高清」畫面監控 網民大驚「侵犯隱私」

「特斯拉車內攝像頭高清畫面」話題在6日登上微博熱搜，由於車內畫面過於清晰而且一覽無遺，引發了侵犯隱私權的質疑。特斯拉官方...

「怎麼關？」特斯拉車內攝像頭爭議 蔓延多家中國車企

特斯拉車內攝像頭產生的隱私爭議蔓延至多家車企，北京日報記者調查，聚焦電氣化和智能網聯領域的新勢力蔚來、小鵬，以及部分燃油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。