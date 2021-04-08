騰訊大股東20年大賺逾7千倍 號稱人類史上最成功投資

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票，統計顯示，Naspers自2001年投資騰訊的累計回報高達7,800倍，堪稱人類歷史上最成功的一筆投資。

第一財經報導，騰訊8日發布公告稱，已接獲第一大股東Prosus（南非報業Naspers擁有大多數股權）知會，其全資附屬公司MIH TC Holdings出售1.9189億股，共計港幣1,141.75億元，占已發行股份總數約2%。出售完成後，Prosus持股比例將從約30.86%降至28.86%，Naspers、Prosus及 MIH TC將不再是騰訊的控股股東。

Naspers上一次減持騰訊是在2018年3月，當時也是投資騰訊已達17年的Naspers首次減持騰訊，以港幣405元的價格減持2%，約1.9億股，約合港幣830億元，並表示3年內不會繼續減持。

如今三年期滿，騰訊再度遭到減持。老虎證券投研團隊表示，Prosus和母公司Naspers一樣，處於低於帳面價值的折價狀態。而透過變現騰訊的投資收益，可以增強公司的實際資產。

不過和上一次減持相比，騰訊的業務已然發生變化。2017年時，騰訊的主要營收有一半來自於遊戲等帶來的增值服務業務，其次是廣告營收，再次是包括支付、雲在內的其他業務。如今從財報來看，騰訊營收架構逐漸變為增值服務、網路廣告、金融科技及企業服務、其他四部分組成。

老虎證券認為，上次減持恰逢騰訊遇上政策性的版號危機，因此後續一段時間表現較差，而此次騰訊處於強勢期，並沒有基本面上大跌的基礎。目前最重要的影響可能還是大盤風格變化，長期來看並沒有影響。

深圳某港股基金經理認為，接盤騰訊股票者必然陣容強大，估計會有好幾家大資金聯合起來。他稱，騰訊基本面不會有什麼大問題，2020年業績依然很理想，2018年3月到現在3年時間，股價漲幅約50%左右。

博大金融控股非執行主席溫天納指出，交易和公司基本面沒有太大關係，騰訊控股已經從高點回檔超過20%左右，市場整體也依然處於調整階段，儘管只有2%，但上千億市值肯定會對市場形成壓力。從接盤的投資人來看，如果有一定折扣的話，對投資人來說也是一個機會，未來也有一定機會反彈。