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安徽山西新任省委副書記 都和財政部長有淵源

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
藍佛安出任山西省委副書記。（新浪微博照片）
藍佛安出任山西省委副書記。（新浪微博照片）

大陸官場再有人事調整，新華社通報在周三（7日）指出，海南省紀委書記藍佛安調往山西省出任委副書記，財政部副部長程麗華則在同日空降接任安徽省委副書記。香港01報導，值得注意的是，藍佛安及程麗華都與大陸財政部部長劉昆有淵源。

報導稱，6月將滿59歲的藍佛安來自廣東惠東，是大陸官場中為數不多的粵籍官員。自湖北財經學院畢業後，藍佛安曾長期在廣東省財政廳任職，2001年升任副廳長，與2002年出任廣東省財政廳長的劉昆合作共事近6年，後調任省審計廳廳長。藍佛安在4年前從廣東省副省長任上調到海南，劉昆則於8年前上調北京任財政部副部長，並於18年接替樓繼偉出任部長。

至於程麗華，她在2017年仍是天津市委常委兼教育工委書記曾經與劉昆搭檔。劉昆在當年的中共十九大上躋身中央候補委員，程半年後就赴北京任財政部副部長。

程麗華早年在青海任職，在中紀委書記趙樂際出任青海青海省省長、省委書記時，程麗華歷任財政廳預算處副處長、文教行政處處長、法規處負責人、財政廳副廳長。

從履歷看，藍佛安及程麗華都是「老財政」，《南方都市報》報導稱，藍佛安的邏輯性很強，非常嚴謹，愛讀書，也非常低調，職業生涯也一直是跟「數字」打交道，在財政系統工作長達20年、在審計系統工作8年。程麗華也長期在財政系統任職，在財政部工作期間，她曾多次回應個稅改革的問題。

大陸財政部副部長程麗華空降出任安徽省委副書記。（人民網）
大陸財政部副部長程麗華空降出任安徽省委副書記。（人民網）

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