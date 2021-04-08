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加稅了！ 大陸將推進印花稅關稅等稅收立法

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸財政部長劉昆表示，要保持對經濟恢復的必要支持力度，兼顧穩增長和防風險需要。(路透資料圖片)
大陸財政部長劉昆表示，要保持對經濟恢復的必要支持力度，兼顧穩增長和防風險需要。(路透資料圖片)

大陸財政部部長劉昆撰文稱，要積極推進印花稅、關稅等稅收立法，通過稅收立法授權，適當擴大省級稅收管理權限；堅持把科技作為財政支出重點領域，發揮政府投資基金引導作用，帶動社會資本加大投入，推動積體電路、新材料、新一代訊息技術等產業加快發展。

《人民日報》8日刊登劉昆的署名文章，表示保持宏觀政策的連續性、穩定性，保持對經濟恢復的必要支持力度，兼顧穩增長和防風險需要，合理安排赤字、債務、支出規模，不急轉彎，把握好時度效。按照「資金跟着項目走」原則，用好地方政府專項債券，提高債券資金使用績效。

文章指出，推動科技創新和產業鏈供應鏈優化升級，支持製造業高質量發展，深入實施產業基礎再造工程，加快構建自主可控、安全穩定的產業鏈供應鏈。

劉昆認為，要同時做好地方政府隱性債務風險化解工作，保持高壓監管態勢，將嚴禁新增隱性債務作為紅線、高壓線。逐步健全有效防控金融風險的財政財務監管體系；健全國有金融資本授權經營體制和激勵約束機制，推動國有重點金融機構改革。

在加快建立現代財稅體制方面，要落實中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案。健全地方稅體系，加快推進後移消費稅徵收環節改革，並穩步下劃地方。

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