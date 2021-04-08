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博鰲論壇前 陸放寬海南自貿港民航、醫藥及教育准入
在海南博鰲論壇召開前夕，大陸宣布放寬海南自貿港民用航空業、醫藥、文化、教育及體育等領域的市場准入，並優化金融及商業航天等市場准入。
據香港電台網，大陸國家發改委公布關於支持海南自由貿易港，建設放寬市場准入若干關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見。發改委體制改革綜合司司長徐善長表示，涉及5大領域，共22項具體措施，包括支持海南國產化高端醫療裝備創新發展、加大對藥品市場准入支持、優化金融領域、商業航天領域市場准入環境等。
發改委說，支持證券、保險及基金等行業在海南發展，設立海南醫療健康產業發展混改基金。
另外，措施還包放寬海南種業市場准入，簡化審批促進種業發展，支持鼓勵網路遊戲產業、新能源汽車充換電基礎設施建設和營運、開展鄉村旅遊和休閒農業創新發展試點。
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