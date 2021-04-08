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匈牙利建復旦分校 大陸斥巨資貸款

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海復旦大學校門口。復旦即將在匈牙利建分校。（新浪微博照片）
上海復旦大學校門口。復旦即將在匈牙利建分校。（新浪微博照片）

大陸著名學府上海復旦大學擬在匈牙利布達佩斯成立分校，若然落成將成歐盟首座中國大學分校。據匈牙利媒體「Direkt36」6日報導，該分校的工程費用高達15億歐元，較2019年匈牙利全國高等教育開支都要高。報導還提及，中國建築集團獲推薦負責建設該工程，然而該集團曾經捲入其興建的非洲聯盟總部的「竊聽疑雲」。

據香港01，該分校計劃於2024年開放，並為超過6000名學生提供課程。Direkt36引述一系列有關復旦大學匈牙利分校的文件稱，根據由匈牙利創新與科技部長László Palkovics提出的草擬提案，在未計算其他基建等開支下，該分校的建造費已高達15億歐元，比2019年匈牙利高等教育總開支的13億歐元（120億港元）還要高。

其中，除了部份建造費由匈牙利直接負責，其餘都是來自中方的貸款，中國國家開發銀行會以優惠條件借出13億歐元的貸款。

中國建築集團以不足10億歐元（約92.3億港元）之價競投該工程，並獲得匈牙利創新與科技部推薦。該集團投標時已明確指，會使用一定數目的中國工人，並會進口來自中國的建築材料。匈方也已決定該校建築由中方全權負責，並由創新與科技部委任專員監督。

與此同時，報導特別提及中國建築集團，曾在2017年捲入由中國政府官方出資、中國建築集團興建的非盟總部的「竊聽疑雲」，當時非盟總部被發現有「竊聽裝置」，且數據會每晚傳至上海，令外界質疑中方是否對非盟作出監控。

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