聽新聞
test
0:00 / 0:00
騰訊遭大股東減持套現 ADR重挫
騰訊公布，控股股東南非Naspers旗下的Prosus，已與配售代理訂立配售協議，以總代價約1141.75億港元，出售近1.92億股股份，占已發行股份總數約2%。
據香港電台報導，每股配售價595港元，屬配售價範圍上限，較昨日收盤價折讓約5.5%。
完成配股後，Prosus持股比例減至28.86%，Naspers、Prosus及全資附屬的MIH TC，將不再是騰訊控股股東。
Prosus昨日已宣布，至少未來3年將不會進一步出售股份，有關安排符合其對騰訊業務潛力的長期信心。
稍早，有報導稱，港股美國預託證券(ADR)普遍下跌。
騰訊被大股東南非Naspers以折讓最多近9%減持2%股份，拖累ADR折合港元一度跌穿600元關口，收市折合報609.3元，比本港昨日收盤價大跌逾3%以上。
建行、工行、港交所、美團及阿里巴巴ADR，亦跌近1%或以上。
滙控ADR則升近0.9%，折合報46.3元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言