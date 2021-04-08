騰訊遭大股東減持套現 ADR重挫

騰訊公布，控股股東南非Naspers旗下的Prosus，已與配售代理訂立配售協議，以總代價約1141.75億港元，出售近1.92億股股份，占已發行股份總數約2%。

據香港電台報導，每股配售價595港元，屬配售價範圍上限，較昨日收盤價折讓約5.5%。

完成配股後，Prosus持股比例減至28.86%，Naspers、Prosus及全資附屬的MIH TC，將不再是騰訊控股股東。

Prosus昨日已宣布，至少未來3年將不會進一步出售股份，有關安排符合其對騰訊業務潛力的長期信心。

稍早，有報導稱，港股美國預託證券(ADR)普遍下跌。

騰訊被大股東南非Naspers以折讓最多近9%減持2%股份，拖累ADR折合港元一度跌穿600元關口，收市折合報609.3元，比本港昨日收盤價大跌逾3%以上。

建行、工行、港交所、美團及阿里巴巴ADR，亦跌近1%或以上。

滙控ADR則升近0.9%，折合報46.3元。