騰訊控股 遭第一大股東減持套現逾港幣千億元

騰訊的第一大股東Prosus7日發布公告稱，計畫透過子公司MIH TC Holdings Limited出售最多1.92億股騰訊股票，占騰訊已發行股本的2%。交易完成後，Prosus對騰訊的持股將從30.9%降至28.9%。

8日開盤，騰訊控股股價下跌2.5%，截至發稿，跌幅收窄至1.7%。

第一財經報導，若按4月7日騰訊的收盤價港幣629.5元計算，遭減持股份的價值約港幣1,207.9億元。

Prosus稱，透過出售一小部分騰訊股票，將為其核心業務和新興領域的持續增長提供資金。Prosus表示，新冠疫情加速該集團所有增長部門的數位化轉型，包括食品配送、支付和金融科技、教育和電子商務等，Prosus看到繼續擴大這些業務模型規模的機會。此外，透過風險投資部門，Prosus將繼續支持創新的企業和企業家。

騰訊控股8日公告，大股東Prosus按總代價港幣1,141.75億元出售1.9189億股股份，占已發行股份總數約2%。Prosus宣布至少未來三年將不會進一步出售股份。