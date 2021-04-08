穩金融 陸限制外銀放款

紐約時報引述知情人士表示，大陸金融監理機關正對外銀在中國大陸放款「踩煞車」！繼去年12月發布新規限制跨國銀行將海外融資轉移到中國放貸，上周三生效的新規進一步緊掐銀行資產負債表，要求外資銀行減少放款外，並賣出手中債券和其他投資。

美國財政部前官員馬克·索貝爾(Mark Sobel)指出，新規意在阻止具有潛在破壞性的大規模資金流入大陸，以保護金融穩定，但「這是無異是對外資銀行歧視待遇」。

紐時質疑，大陸對外聲稱加快金融開放，放寬外資限制，顯然背道而馳，且進一步提高壁壘。

大陸對外資金融開放，去年放寬對外資購買債券的限制，外資銀行因此購買更多的債券，向外國客戶出售。據中國外匯交易中心統計，繼去年外資金融機構淨增持逾人民幣兆元中國債券後，今年1至3月外資銀行累計淨買入人民幣4946億元中國債券，年增173.41%。

報導指出，大量資金流入大陸，帶動人民幣對美元匯率去年下半年大幅上升。人民幣匯率從去年5月1美元兌換約7.15元人民幣，到年底時升至約6.5元人民幣。

匯率升值降低大陸出口的競爭力，大量資金湧入也加大通貨膨脹風險，迫使人行、銀保監會等監理機構出手介入。