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今年來首家上市台商 長春英利最快下周登A股

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

台資汽車零配件廠英利-KY，在陸子公司長春英利汽車昨（7）日完成新股發行申購，中籤率為0.065%，最快下周在滬市主板敲鐘，將是今年第一家A股上市的台商

中證網報導，英利汽車發行價僅為人民幣2.07元（約新台幣8.9元），堪稱「蚊子腿」新股，但其較低的發行價可能引發資金追捧。A股新股上市首日最高漲幅限制為44%。一般來說，A股新股網上申購日後一至兩周左右上市，因此預估最快下周將上市，本月中旬掛牌。

去年以來，A股發行價低於人民幣5元的新股共27檔，其中四檔新股的發行價低於人民幣3元。英利汽車為第三低價股，僅高於龍騰光電的人民幣1.22元和南網能源的人民幣1.40元。

今年1月19日登陸中小板的南網能源，已經笑納13根漲停板。3月23日，南網能源報收人民幣14.42元，成為今年以來A股首檔漲幅逾十倍的個股。

英利汽車公告，本次發行股份數量約為4,483萬股。網下最終發行數量為約1,494萬股，占本次發行總量的一成；網上最終發行數量約為1.34億股，占本次發行總量九成。

長春英利於2006年成立，2018年7月下旬變更成股份有限公司，資本額人民幣13.44億元（約新台幣57.7億元），長春英利專攻汽車零配件的輕量化，主要業務包括車身結構零配件及防撞系統零配件的設計、研發、製造及銷售，公司主要產品包含金屬和非金屬零部件。

資料顯示，長春英利主要客戶包括一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、沃爾沃亞太、華晨寶馬、廣汽菲克等整車製造商，其中一汽集團加上北京汽車占比達七成。

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