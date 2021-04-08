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陸清明食宿 收入超2019同期水平
大陸國家稅務總局7日公布的增值稅發票數據顯示，今年清明假期期間（4月3日—4月5日），大陸居民消費市場持續活躍，與去年清明假期相比保持較快增長，住宿餐飲業銷售收入已超2019年同期水平。
中新社報導，去年清明假期期間，大陸新冠肺炎疫情基本得到控制，居民消費實現恢復性增長，今年清明假期在此基礎上延續較快增長勢頭。據統計，今年清明假期大陸全國零售業銷售收入同比增長17.8%，兩年平均增長10.9%，其中，糧油蔬果、自行車等代步設備、通信設備、服裝鞋帽消費增速較快，分別增長41.9%、40.7%、25%、22%。
今年清明假期，受出行及返鄉探親需求集中釋放帶動，住宿服務業銷售收入超過2019年同期水平。住宿服務銷售收入同比增長91.5%，兩年平均增長6%，民宿服務、經濟型連鎖酒店、旅館分別增長90%、73.9%、64%，兩年平均分別增長14.8%、7.3%、9.6%。餐飲服務銷售收入同比增長81.7%，兩年平均增長8.5%。
受周邊旅遊及多元化娛樂帶動，旅遊服務銷售收入同比增長189.2%，文體娛樂業銷售收入同比增長54.7%。
另據浙江省商務廳7日消息，清明假期期間，浙江消費市場受節日效應拉動，出現一波短期消費高峰，商圈、步行街、餐飲、零售等業態客流量、銷售額較去年同期增幅均超一倍。
根據浙江對該省10大商圈、31條步行街和9萬多家企業主體監測，假期幾類業態累計營業（銷售）額達120586.23萬元（人民幣，下同），同比增長84.78%；商圈、步行街、餐飲、零售各類業態同比增幅分別為83%、85.7%、82.6%和112.6%。
浙江各地消費市場亮點紛呈。例如，杭州市監測的商場（綜合體）、汽車4S店、住宿等業態營業（銷售）額同比增幅均超過100%。
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