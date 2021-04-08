台大高材生 武漢新生活 「劇本殺」闖出一片天

從台灣到武漢，從台灣大學土木工程研究生到網路公司女精英，再到「劇本殺」館主理人，在大陸生活、工作十餘載，今年42歲的陳書怡在武漢又有了新機會與挑戰。

中新社報導，2018年，從事IT行業的黃毅和周聖齊在武漢中山大道民眾樂園開辦該市第一家線下「劇本殺」推理館，取名「瘋帽子」，並邀請好友陳書怡前來合伙。

收到邀約，陳書怡猶豫再三。雖常聽朋友討論「劇本殺」話題，但從未涉及。為此，她閱讀大量資料，進行市場調查。「武漢九省通衢，擁有百萬大學生，一定有很強的發展潛力。」2019年她辭去網路公司高薪工作，加入「瘋帽子」。

「瘋帽子」館內面積僅100平方公尺，劇本數量有限，新冠肺炎疫情讓運營雪上加霜。疫情好轉後，「瘋帽子」加緊復工復產，進行擴建、裝修。

如今，走進「瘋帽子」，原本100平方公尺的小店已擴展到1000平方公尺，新增13個以大宅院、日式榻榻米、上海歌舞廳等為主題的遊戲房，使玩家身臨其境；在衣帽間，玩家可根據各自角色需要穿戴旗袍、明清服飾、日本和服等服裝和道具，從視覺、聽覺等多方面走進劇本的世界。

「劇本的質量和題材很大程度決定了遊戲體驗。」陳書怡表示，由於「劇本殺」玩家多是「90後」「00後」，她和同事花大量時間進行「測本」工作，避免涉黃、涉暴及盜版劇本。遇到「歷史本」，還需翻閱書籍資料確認劇本內容是否符合史實。

數據顯示，截至2020年底，中國大陸「劇本殺」線下門店突破3萬家，「劇本殺」已成為很多年輕人的社交新模式。