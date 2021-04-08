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來自台灣 大陸創業 打造網紅孵化基地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

從台灣職場人到大陸創業者，來自台灣的阿樂計畫在公司旗下的波特營創意園打造兩岸「網紅」孵化基地，扶持渴望通過直播創業的年輕人，特別是為有志於到大陸發展的台灣青年提供了築夢舞台。

新華社報導，阿樂本名邱慶齡，今年恰好步入不惑之年。受父輩影響，自台北商業大學企業管理系畢業後，阿樂「跨界」傳媒行業，從財經記者起步，後來涉足綜藝圈，2011年，阿樂把目光投向大陸綜藝市場，成為最早「登陸」的台灣電視人之一。

「快樂男聲」「十二道鋒味」「來吧冠軍」……這些大陸選秀類、美食類、體育類綜藝節目和真人秀，背後都閃現著阿樂的身影。在執導「來吧冠軍」等多檔節目基礎上，阿樂又開始籌畫大型健康競技成長真人秀「肌戰」。

疫情打亂了計畫，原本於2020年新春啟動的「肌戰」全球海選被迫擱置。不過，阿樂很快找到變通之法：改道「線上」。他與大陸傳媒機構聯手策畫「宅家運動會」，邀請30多位藝人帶著家人、寵物上線，通過「雲喊話」方式邀請好友一起挑戰6項居家運動。

出乎意料的效果讓阿樂感受到「線上」的魅力，也讓嗅覺敏銳的他發現更大機會。「這幾年大陸電子商務風生水起，百姓喜歡上網購物。特別是疫情下『非接觸式』消費催熱直播帶貨，這個市場值得好好深耕。」阿樂說。

一年多時間裡，阿樂不斷「試水溫」。和直播達人薇婭、全球旅行達人「雷探長」等「網紅」合作之外，他還嘗試將直播帶貨嵌入自己拿手的綜藝節目。除了各大品牌的商務推廣，疫情下各地滯銷的農產品也在阿樂幫助下亮相直播間。

直播 疫情 網紅

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