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中亞天然氣管道 第一季度向陸輸氣逾100億標方

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中亞天然氣管道霍爾果斯計量站7日披露，今年1至3月，中亞天然氣管道向中國大陸共輸氣逾100億標方，日輸氣在1.2億立方米左右。

中新社報導，中亞天然氣管道是中國大陸首條從陸路引進天然氣的跨國能源通道。該管道西起土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境，穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部，經大陸新疆霍爾果斯口岸入境，三線並行。

中亞天然氣管道入境後通過霍爾果斯壓氣站與西氣東輸二、三線管道相連，並從霍爾果斯一路向東，途經湖南、湖北，終達上海。該管道為大陸沿線27個省區市5億多人口輸送了清潔能源。

中亞天然氣管道霍爾果斯計量站位於新疆霍爾果斯口岸，是中亞天然氣進入中國大陸的最後一站。中亞天然氣管道霍爾果斯計量站站長宋浩勇稱，「在做好疫情防控前提下，全天候對站區進行不間斷常規和專業巡檢，確保計量站安全運行。」

同時，中哈雙方人員通過影片拍攝、照片傳輸等遠程共享方式對中亞天然氣實施監管，保證了中哈兩國海關國際計量貿易交接的合規和順利。數據顯示，中亞天然氣管道於2009年12月投產，已安全穩定運行逾11年。截至3月31日，中亞天然氣管道累計向中國大陸輸送進口天然氣達3460億立方米。

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