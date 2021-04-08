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截至3月末 陸外匯儲備31700億美元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家外匯管理局7日公布數據，截至2021年3月末，中國大陸外匯儲備規模為31700億美元，較2月末下降350億美元，降幅為1.09%。此外，截至2021年3月末，大陸黃金儲備6264萬盎司；按SDR（特別提款權）計，大陸外匯儲備為22368.14億SDR。

中新社報導，大陸外匯局副局長王春英表示，2021年3月，大陸外匯市場運行穩定，外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠疫情和疫苗進展、主要國家財政及貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，大陸外匯儲備波動基本合理，外匯儲備規模隨估值變化而波動屬正常現象。2020年以來，大陸外匯儲備規模共有8個月環比上升，7個月環比回落，波動相對均衡。從規模上看，大陸外匯儲備規模連續11個月位於3.1兆美元之上，雖本月規模回落，但仍是近年來的相對高位。

王春英稱，全球經濟復甦和國際金融市場仍面臨不確定不穩定因素。但大陸經濟發展動力增強，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

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