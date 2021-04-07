大陸財政部：政府債務風險可控 堅決遏制隱性債務增量

大陸財政部部長助理歐文漢7日表示，截至去年底，大陸地方政府債務餘額人民幣25.66兆，控制在大陸全國人大批准的限額內，而大陸政府債務餘額人民幣46.55兆，政府債務餘額與GDP的比重為45.8%，低於國際普遍認同的60%警戒線，風險整體可控。大陸將落實化解地方政府債務風險工作，堅決遏制隱性債務增量。

澎湃新聞報導，歐文漢於7日大陸國務院新聞辦記者會上表示，截至去年底，大陸地方政府債務餘額人民幣25.66兆，控制在大陸全國人大批准的限額人民幣28.81兆元內，加上納入預算管理的大陸中央政府債務餘額人民幣20.89兆，大陸全國政府債務餘額人民幣46.55兆元，政府債務餘額與GDP的比重為45.8%，低於國際普遍認同的60%警戒線，風險整體可控。

歐文漢表示，將按照「開好前門、嚴堵後門」的思路，化解地方政府債務風險工作。一方面，持續完善法定債務管理，兼顧穩增長和防風險需要，完善新增債券分配機制，嚴控高風險地區新增債券規模，避免風險持續累積；繼續堅持「資金跟著項目走」的原則，避免債券資金閒置，提高使用績效。

另一方面，防範化解隱性債務風險。堅決遏制隱性債務增量，對各類新增隱性債務行為，發現一起、查處一起、問責一起；穩妥化解隱性債務存量，完善常態化監控、核查、督查機制，對各類隱性債務風險隱患做到早發現、早處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

關於未來地方債改革的主要方向，歐文漢表示，大陸「十四五」時期，將進一步健全政府債務管理制度，既有效發揮政府債務融資的積極作用，又要堅決防範化解風險，增強財政可持續性。