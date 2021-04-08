中概股回歸 港首季新股集資額升逾8倍

會計師行德勤香港7日發布2021第一季香港及中國大陸IPO市場回顧及展望。數據顯示，香港今年第一季新股集資額同比上升842%，達1328億元（港幣，下同），快手、百度和B站貢獻近七成。

中新社報導，德勤指出，去年中概股來港第二上市的熱潮延續到今年首季，3檔超大型的新經濟股貢獻了近七成的融資總額，這三檔新股亦是同期全球十大新股集資額之中的三檔。雖然第一季新股數量從去年同期37檔下降到32檔，但1328億元的集資額世界排名第二。

德勤的報告顯示，上季共有13檔新經濟股掛牌，是去年同期3倍多，集資規模1172億元，按年急升34.5倍。德勤表示，香港股票市場對新經濟股的接受程度逐漸增加，TMT（科技、傳媒和電信行業）和醫療醫藥行業在新股數量中占比超過90%，而按融資額計算，TMT行業顯著領導新股，占83%。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，中概股回流香港的趨勢將會持續，預計今年將有超過10檔中概股在港第二上市，集資逾1000億元。歐振興表示，德勤將維持去年對今年新股集資額超過4000億元、且有機會超過4500億元歷史高位的預測，全球排名將會維持在前三名。

德勤報告亦指出，中國大陸和香港市場的不斷改革和互通將為新經濟企業上市建立更有利的生態圈。

歐振興認為，中國大陸的市場尚較年輕，經過改革，將來可能為海外企業建立上市平台。但他認為，香港的資金自由流動、互聯互通、成熟先進的配套措施等優勢，將會繼續吸引新經濟企業來港上市。