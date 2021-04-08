成都糖酒會開幕 逾4千廠商參展

大陸「第104屆全國糖酒商品交易會」7日在四川成都啟幕。42個國家和地區的4106家行業廠商踴躍參展，齊聚蓉城共覓發展機遇。本屆糖酒會展覽總面積21.5萬平方公尺，展覽規模創歷屆之最。

中新社報導，設置傳統酒類等六大展區以及國際啤酒等11個特色專區，其中，「茶葉專區」和「食品配料和添加劑專區」是新增特色專區。

隨著大陸消費市場復甦，大食品工業對大陸整體經濟拉動作用顯著。中國輕工業聯合會數據顯示，2020年中國大陸大食品工業營業收入達8.23兆元人民幣。

開幕當日，各品類展位前圍滿前來諮詢的客商。在「食品及飲料」展區，甘肅展商王小偉正向客商推薦一款碗裝速食牛肉拉麵。王小偉稱這款速食牛肉拉麵已能基本還原堂食口感，「這是我們首度參加糖酒會，希望招募線下代理商布局渠道，讓消費者在家也能吃上一碗正宗蘭州牛肉拉麵。」

本屆糖酒會還有來自法國、義大利、阿根廷、智利、德國、美國等國家和地區廠商參展。在「葡萄酒及國際烈酒」展區，西班牙駐陸大使館經濟商務參讚白鶴稱，有26家西班牙高品質葡萄酒企業組團亮相本屆糖酒會，「中國和西班牙保持著良好的貿易關係，近20年西班牙葡萄酒在中國增長顯著，帶動果汁、火腿等西班牙商品逐漸打開中國市場大門，期待西班牙商品在中國市場愈銷愈好」。

本屆糖酒會還同步舉辦30餘場行業活動。7日舉行的「第三屆中國火鍋爆品大賽」人氣火爆，各色涮品令人垂涎，吸引眾多觀眾駐足試吃。四川省火鍋協會執行會長嚴龍表示，「火鍋爆品大賽」是企業展示舞台，有助於對四川火鍋的了解。

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