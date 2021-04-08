廣西南丹 打造全球最大鉛鋅產地

廣西河池．南丹工業園區管委會7日披露，該園區集結了南方公司、吉朗銦業、正華冶煉廠、高峰公司、銅坑礦等企業，年內將實現工業總產值200億元（人民幣，下同），打造成為全球最大鉛鋅生產基地。

中新社報導，河池市南丹縣有色金屬資源豐富，已探明有錫、銻、鋅、銦等20多種有色金屬，總儲量達1100萬噸。其中，錫儲量居中國大陸首位，銻、鉛儲量居中國大陸第二，享有「中國錫都」和「有色金屬之鄉」的美稱。

河池．南丹工業園區管委會指出，2006年以來，南丹縣實施420kt/a鋅氧壓浸出技術創新綠色製造、錫生產系統環境治理升級改造、廢鉛酸電池無害化處理及再生鉛深加工等系列項目，並配套陸港物流園、黔桂鐵路復線、吾隘500噸貨運碼頭等工程，已成為大陸最大的鉛鋅生產基地，也是大陸有色金屬綠色生產循環經濟示範基地。

2021年以來，南丹縣南方公司總投資39.6億元的30萬噸鋅氧壓浸出技術創新綠色製造項目，在完成前期工作基礎上，鎖定2022年底竣工投產的目標。項目達產後，鋅產能將實現翻番，產品遠銷日韓美加等國。

與此同時，南丹縣資源綜合利用及減量化無害化處置項目、鋅精礦集中配礦及沸騰焙燒系統升級等項目已在今年一季度相繼開工；總投資30億元的鋅磷鈦循環經濟產業項目和總投資20億元的東莞市五全中國大方解石百億高新材料產業基地項目已正式開工。