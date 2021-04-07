延續報復性消費 五一假期有望成史上最熱黃金周

大陸國家稅務總局今稅務總局今（7）日發布，清明假期住宿餐飲業銷售收入超過2019年同期水準，市場預期，接下來的「五一」假期有望成為史上最熱黃金周。

國家稅務總局披露的數據顯示，今年清明假期期間（4月3日至4月5日），全國零售業銷售收入年增17.8%，其中，糧油蔬果、代步設備、通信設備、服裝鞋帽消費增速較快，分別增長41.9%、40.7%、25%、22%。

受外出及返鄉探親需求集中釋放帶動，住宿餐飲業銷售收入超過2019年同期水準。據統計，住宿服務銷售收入年增91.5%，兩年平均增長6%。其中民宿服務、經濟型連鎖酒店、旅館分別增長90%、73.9%、64%，兩年平均分別增長14.8%、7.3%、9.6%。餐飲服務銷售收入年增81.7%，兩年平均增長8.5%。

對於即將到來的五一長假，攜程的數據顯示，5月1日至5月5日，大陸國內進出港航班搜索量比2020年同期已提升超過五倍。其中，三亞、西安、重慶、成都等地熱度空前，進港航班搜索量分別提升1,000%、779%、665%、550%。4月30日至5月1日出發，目的地為杭州的機票預訂量為2019年同期的151%。

旅遊業界人士表示，當前旅遊市場的火熱更是為後續復甦注入一劑強心針，即將到來的五一假期甚至有望成為史上最熱黃金周。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧認為，今年是大陸進入常態化疫情防控階段後的第二個五一長假。從去年五一旅遊市場的表現來看，大陸國內旅遊市場在接待人數和旅遊收入上分別恢復到2019年同期的53.5%和36.7%。隨著大陸疫情繼續呈現穩中向好的趨勢，預計今年五一，本地遊、周邊遊市場仍將保持旺盛的增長勢頭。

據了解，由於疫情，近半年來，大陸國內航線經濟艙平均票價比2019年下降23%。今年五一，由於旅客出遊意願強烈，需求旺盛，熱門航線票價強力反彈。截至目前，五一期間大陸國內航線經濟艙平均票價比2019年增長11%左右，部分熱門航線票價漲幅甚至接近50%。