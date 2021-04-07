諾基亞和聯想集團20項專利訴訟 達成和解

芬蘭諾基亞和大陸聯想集團7日表示，兩家公司已經就數年來的專利爭端達成和解，解決了所有尚未裁決的法律訴訟。據了解，諾基亞在2019年對聯想發起法律訴訟，稱其侵犯了20項影音壓縮技術專利。

路透報導，諾基亞指出，儘管交換授權協議仍然保密，聯想將向諾基亞支付淨差額。諾基亞一名發言人拒絕披露財務細節。

諾基亞在2019年對聯想發起法律訴訟，稱其侵犯了20項影音壓縮技術專利，在德國的6項訴訟案之外，在美國、巴西和印度均有訴訟案。德國慕尼黑一法院去年9月判定聯想侵犯諾基亞專利，並下達禁制令，要求零售商下架產品，德國一上訴法院並在11月保留該禁制令。

而聯想也在加州的法院對諾基亞提起訴訟。