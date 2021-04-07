聽新聞
test
0:00 / 0:00
諾基亞和聯想集團20項專利訴訟 達成和解
芬蘭諾基亞和大陸聯想集團7日表示，兩家公司已經就數年來的專利爭端達成和解，解決了所有尚未裁決的法律訴訟。據了解，諾基亞在2019年對聯想發起法律訴訟，稱其侵犯了20項影音壓縮技術專利。
路透報導，諾基亞指出，儘管交換授權協議仍然保密，聯想將向諾基亞支付淨差額。諾基亞一名發言人拒絕披露財務細節。
諾基亞在2019年對聯想發起法律訴訟，稱其侵犯了20項影音壓縮技術專利，在德國的6項訴訟案之外，在美國、巴西和印度均有訴訟案。德國慕尼黑一法院去年9月判定聯想侵犯諾基亞專利，並下達禁制令，要求零售商下架產品，德國一上訴法院並在11月保留該禁制令。
而聯想也在加州的法院對諾基亞提起訴訟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言