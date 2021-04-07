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鴻海進駐惠普山東廠 首度跨足印表機製造

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
鴻海進駐惠普山東廠。新華社
鴻海進駐惠普山東廠。新華社

山東省威海高新區管委及惠普公司7日聯合宣布，位於威海高新區的惠普印表機製造業務外包，及所屬員工關係將轉移至鴻海集團旗下富士康，並將於今年第4季完成轉移，代表鴻海集完首度跨足印表機製造。

齊魯網報導，威海是惠普重要的生產基地，富士康進駐威海，將成為威海全球雷射印表機基地重要的合作夥伴和製造商，惠普將繼續支持印表機產業鏈持續穩定健康發展，攜手富士康進一步提升製造能力，推進印表機產品多樣化，為山東的印表機產業打造一條多元化、有競爭力的產業鏈。

惠普是第一批進入大陸市場的美商，已在大陸營運30多年，威海是惠普的重要生產基地，市場傳出，富士康將進駐威海，成為威海全球雷射印表機基地重要的合作夥伴和製造商。

鴻海 惠普 富士康

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