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天貓國際升級發布「五新」策略 將助千家中小品牌開店

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
天貓國際總經理劉一曼，在天貓國際2021年春季商家大會分享天貓國際策略升級。（阿里巴巴）
天貓國際總經理劉一曼，在天貓國際2021年春季商家大會分享天貓國際策略升級。（阿里巴巴）

在中國大陸消費加速升級的大背景下，阿里巴巴集團旗下天貓國際，日前舉行2021年春季商家大會，並宣布將在持續孵化（研發）新品類、引入新品牌、首發新商品的進口「三新」策略基礎上，推出進口「新小店」和「新產業帶」模式，升級成為「五新」策略，並計劃在2021年上半年實現1,000家品牌入駐目標，為更多中小品牌創造商機。

天貓國際總經理劉一曼表示，「新小店」模式讓更廣泛的海外中小商家可以站在天貓國際自營的肩膀上，公司將幫助中小品牌打通跨境物流鏈路、降低線上營運難度，並將品牌資產、用戶管理和新品發布交給品牌。

與天貓國際海外旗艦店不同，「新小店」模式成本更低、較輕盈，為具備強內容生產和粉絲營運能力的海外中小品牌提供創業機會。目前已有200家海外品牌通過「新小店」模式入駐。

為了進一步降低海外品牌的成本、提高效率，並滿足大陸市場的本地化需求，天貓國際推出「新產業帶」策略，攜手國際商家與設於杭州、海口等6個中國的綜合保稅區，推行「保稅進口+零售加工」的大進口模式，改造海外供應鏈。

劉一曼指出，「新產業帶」的模式是希望將商品最核心的競爭力放在源頭，發揮海外品牌的優勢，例如原材料和核心研發技術，同時充分利用保稅區工廠的二次加工和製造工藝，這種模式不僅可以降低商家的生產成本，還可以反向訂製，生產更受大陸消費者歡迎的商品。

2020年，阿里巴巴集團與馬來西亞品牌「正典」燕窩合作，將新鮮的燕窩原材料從馬來西亞運輸到中國大陸，經過海關檢疫後進入杭州的綜合保稅區，在保稅區工廠進行加工包裝，降低生產成本，滿足境內消費者對於進口短保質期商品的需求。

天貓國際數據顯示，2020年大陸00後海淘消費額比2019年增長近70%；90後和95後海淘消費人數佔整體近50%，反映年輕群體成為天貓國際驅動人群。另外，疫情促進了電商和數位化的應用，天貓國際發現在三四線城鎮的年青人群購買力強勁，消費力量正在崛起。

數據還指出，截至2020年12月底止，平台上提供5,800多個商品類目，吸引29,000多個海外品牌入駐，其中超過80%為首次進入中國市場。

品牌 天貓 馬來西亞

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