京東全球售攜手VISA 推動港澳台跨境業務合作新模式

中國大陸電商京東集團旗下京東全球售，7日與全球發卡組織Visa簽署了全面合作協議，雙方將進一步深耕港澳台地區市場，透過加強在該地區的基礎建設和協同創新，滿足港澳台地區用戶對日益增長的跨境電商服務的需求。

簽約儀式上，京東全球售總經理崔慶國表示，京東的國際業務持續整合全球的供應鏈資源，為提升本地化服務及物流提供堅實保障，希望可以幫助更多企業走出去，做企業出海的堅實後盾，也希望利用自身優勢將業務輻射至全球，借力 Visa 覆蓋全球的電子支付網路，攜手共同服務好全球市場。

Visa 全球副總裁，大中華區商戶及收單業務部總經理楊文明指出，今年電商發展將經歷前所未有的一年，數位平台將成為小微企業充分利用和發揮的新商業街，Visa 一貫秉承開放的伙伴關系，致力於成為可信賴的商業引擎，為全球買方與賣方提供創新、快速、安全可靠的電子支付網絡的連接，Visa 期待與京東全球售攜手，為大陸跨境電商的蓬勃發展貢獻價值。

為幫助境內商家盡快走出疫情的陰霾，進一步優化跨境產品與服務，推動疫情后跨境電子商務的發展，京東全球售與 Visa 聯手推出面向港澳台及海外地區消費者的補貼優惠活動，同時扶持出海品牌及商家更順利開拓境外市場國際業務。

透過採用 Visa 令牌技術，京東全球售將推動用戶「一鍵綁卡」業務的實現，使行動支付用戶享受到更加便捷、安全和流暢的跨境購物體驗。

此外，雙方還將面向京東平台的企業級用戶開展合作探討，為境內中小企業的數位化轉型和跨境商務的拓展，提供實用安全流暢的數位支付解決方案。