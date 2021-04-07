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首戰即決戰 雷軍：小米首款車定價於人民幣10至30萬元
小米集團董事長雷軍日前正式宣布小米造車後，市場反應不一，雷軍6日在小米直播中進一步透露小米造車的願景，表示第一款小米汽車將是轎車或SUV，價格介於人民幣10萬至30萬元（新台幣43萬到129萬元）。
界面新聞報導，雷軍強調，小米汽車的首戰即決戰，3年後推出的小米汽車一定代表那個時間點的尖端技術和水準，而且手機和汽車有非常多的技術是相通的。
雷軍表示，有關小米第一台車的形態選擇，高管們本來在開啟調研後的第一個月就有答案，卻在75天調研結束後又回到原點，目前仍懸而未決，不過根據使用者反映，有45%的用戶希望是轎車，40%指向SUV，7%到8%想要跑車，另有5%到6%的人想要房車，「所以不是轎車就是SUV，但這個還需要再商量。」
價格方面，小米給出的有可能不是「年輕人的第一輛智慧汽車」，雷軍提到，有三分之二的用戶希望定價在人民幣10萬元以上，其中有8%的用戶將價格提到30萬元，大家還是希望小米做中高階的車，目前看來，人民幣10萬至30萬元很大機率就是小米第一台車的價格區間。
對於汽車品牌，雷軍指出，目前仍在討論之中，汽車有可能繼續沿用小米品牌，也有可能採用新品牌，小米會在認真思考，仔細調研之後做出決定。
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