小米新LOGO被嘲「騙錢」 雷軍讚高級時尚：看2年就習慣

小米創辦人雷軍上月宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網民認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬人民幣找名設計師設計完全不值，甚至建議雷軍「報警」。

綜合香港01和澎湃新聞，雷軍6日談及小米換LOGO一事時坦言，剛開始他也不習慣新LOGO，但看了兩年之後覺得「挺好的」，並大讚新LOGO「年輕、高級和時尚」。

小米在十周年發布會上宣布正式更換LOGO，從原有的正方形變成橢圓形。據悉，這個新LOGO找來國際級平面設計大師原研哉設計，創作歷時3年，設計費用為200萬人民幣。原研哉也在發布會上為新LOGO發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

不過由於新舊LOGO差異太小，很多網民直言看出不有甚麼分別，笑稱「上當了」、「雷總被騙錢了」。4月6日，雷軍在一場直播活動上回應外界對新LOGO的質疑。他說，有留意到在發布新LOGO後，網民認為他「被騙了」，甚至建議他「立刻報警」，但他覺得一個成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷軍坦言，他三年前第一次看到設計稿的時候也有點不習慣，「大師跟我說，你看七天看習慣之後就好了，我真的看了七天，還是不習慣，後來一看看了兩年，（到了）去年我覺得這個（新）LOGO還是挺好的。」雷軍覺得，新LOGO有新氣象，顯得年輕、高級和時尚，所以又用了一年的時間「仔細修一修」，於今年3月正式發布。

報導指，小米新LOGO設計師原研哉一直活躍於設計領域，是日本設計中心（NIPPON DESIGN CENTER, NDC）的總設計師，1992年於NDC設立原研哉設計研究所。他曾設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。自2002年起，原研哉擔任無印良品的藝術總監，開始藝術指導工作。