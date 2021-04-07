快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米新LOGO被嘲「騙錢」 雷軍讚高級時尚：看2年就習慣

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
小米創辦人雷軍回應外界對小米新LOGO的質疑。（直播影片截圖／澎湃新聞）
小米創辦人雷軍回應外界對小米新LOGO的質疑。（直播影片截圖／澎湃新聞）

小米創辦人雷軍上月宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網民認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬人民幣找名設計師設計完全不值，甚至建議雷軍「報警」。

綜合香港01和澎湃新聞，雷軍6日談及小米換LOGO一事時坦言，剛開始他也不習慣新LOGO，但看了兩年之後覺得「挺好的」，並大讚新LOGO「年輕、高級和時尚」。

小米在十周年發布會上宣布正式更換LOGO，從原有的正方形變成橢圓形。據悉，這個新LOGO找來國際級平面設計大師原研哉設計，創作歷時3年，設計費用為200萬人民幣。原研哉也在發布會上為新LOGO發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

不過由於新舊LOGO差異太小，很多網民直言看出不有甚麼分別，笑稱「上當了」、「雷總被騙錢了」。4月6日，雷軍在一場直播活動上回應外界對新LOGO的質疑。他說，有留意到在發布新LOGO後，網民認為他「被騙了」，甚至建議他「立刻報警」，但他覺得一個成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷軍坦言，他三年前第一次看到設計稿的時候也有點不習慣，「大師跟我說，你看七天看習慣之後就好了，我真的看了七天，還是不習慣，後來一看看了兩年，（到了）去年我覺得這個（新）LOGO還是挺好的。」雷軍覺得，新LOGO有新氣象，顯得年輕、高級和時尚，所以又用了一年的時間「仔細修一修」，於今年3月正式發布。

報導指，小米新LOGO設計師原研哉一直活躍於設計領域，是日本設計中心（NIPPON DESIGN CENTER, NDC）的總設計師，1992年於NDC設立原研哉設計研究所。他曾設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。自2002年起，原研哉擔任無印良品的藝術總監，開始藝術指導工作。

人民幣

延伸閱讀

雷軍「華夏同學會」聚會 台下一桌人身家逾2000億

雷軍說小米全新Logo改了三年、設計費傳近千萬台幣？網友：建議先報警

小米宣布：未來10年投資100億美元發展智能電動車

有別於先前態度 小米改口證實將「從頭打造一輛電動車產品」

相關新聞

赴美IPO 中概小兵變「十倍股」

大陸手機和配件製造商聯代科技周二在那斯達克掛牌交易首日，股價盤中飆升達1,050%，打破美股市場21年來的紀錄，收盤上漲...

內建監視鏡頭再引疑慮 特斯拉中國：未啟動

網路近日披露特斯拉電動車內建的監視鏡頭所拍攝的一段影片，再度在中國引發侵犯隱私的疑慮。對此，特斯拉中國今天發表聲明稱，特...

結束前3個月跌勢 陸服務業PMI 3月升至54.3

6日發布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，...

人行打炒房 收縮市場資金

大陸打房力道加重，中國人民銀行要求主要銀行在年內剩下的時間，放緩貸款增速，降低資產泡沫破裂風險，就連外資銀行也被窗口指導...

影／母親永遠先想到孩子！車失控撞來 勇母肉身護幼女

大陸網友在社群媒體PO出一段影片，影片下方有一名小女孩正在與母親玩耍，此時遠處有一輛白車突然要右轉，結果被後方一輛閃避不...

陸商務部：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。