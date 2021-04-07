人民幣走強 攀近兩周高點

受到美國非農數據表現強勁，但美元指數反而遇到阻礙回落，加上客盤偏向結匯，推動人民幣小幅走強，人民幣兌美元在岸即期昨（6）日下午放量收盤升值91個基點來到6.5501，創近兩周新高，中間價則升122點至逾一周新高。

路透報導，交易員表示，從上月情況看，人民幣走勢略超過市場預期，因未隨美指走強而大幅調整；展望未來，除非美國聯準會提前退出寬鬆政策，否則即使美指再度轉強，人民幣也很難出現劇烈調整，更可能維持區間寬幅震盪。

昨天在岸人民幣兌美元匯率報6.5501，較上一交易日升值91個基點。人民幣對美元中間價報6.5527兌1美元，較上一交易日升值122個基點。

一名中資銀行交易員表示，短期人民幣仍有一定的升值動力，因結匯需求仍在持續釋放，而購匯量與結匯量相比顯得「微不足道」；若美元指數走強，人民幣仍維持震盪趨勢，長期則要看美國聯準會何時退出刺激措施。

此外，地緣政治尚未影響到人民幣匯率走勢。

另一名中資行交易員則指出，美元指數可能因為假期因素還沒充分交易，從數據看美元還是有上漲空間，不過結匯還有的，人民幣貶值算是很溫和。

華創證券首席宏觀分析師張瑜最新報告表示，今年2月中旬來美指與美歐疫苗接種速度差相關性顯著提高，美國疫苗接種速度快於歐洲時，美指相對偏強。

未來可能的變化在於歐洲疫苗接種速度，是否會加速帶來歐洲疫情好轉預期大幅提升。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，美元的下一步動向將在很大程度上決定人民幣匯率的走向，如果就業完全恢復，美國聯準會加息的時間點可能會大幅提前，美元也就會全面走強。

假設美國聯準會的邊際收緊，發生在今年底或明年初，並以此假設下修了明年第1季的人民幣匯率預測至6.47。